Cascavel estará no calendário da Nascar

BANDEIRADA

Gold Classic inicia a temporada dia 25 em Interlagos e terá duas etapas em Cascavel

A oitava temporada da Gold Classic já tem data definida para começar. As corridas da primeira etapa do campeonato serão disputadas no autódromo de Interlagos no dia 25 deste mês, integrando a programação preliminar do GP de São Paulo/1000 Milhas Chevrolet Absoluta, evento que mais uma vez abrirá as ações de uma temporada do automobilismo […]