Atletismo rende medalhas ao Brasil

As provas de atletismo renderam boas medalhas para o Brasil durante a sexta-feira (30) dos Jogos Paralímpicos, deixando o país com a terceira colocação no quadro geral de medalhas. Os destaques foram os ouros de Ricardo Mendonça e Petrúcio Ferreira nas provas de 100 metros. O paraibano Petrúcio Ferreira, de 27 anos, é tricampeão paralímpico na classe T47 (deficiência nos membros superiores). Mendonça venceu na classe T37, que é para atletas com transtorno do movimento e falta de coordenação motora de grau moderado em um dos lados do corpo.

Na prova dos 5.000m da classe T11 (atletas com deficiência visual), Julio Cesar Agripino faturou mais um ouro.