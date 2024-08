Atletismo em Foz do Iguaçu encerra os Jogos Paradesportivos do Paraná 2024

Foz do Iguaçu sediou no fim de semana (23 a 25) a etapa final dos Jogos Paradesportivos do Paraná. Com a participação de mais de 700 atletas e técnicos de 45 municípios, o evento teve foco na modalidade do atletismo, encerrando a 12ª edição da competição. Os Jogos 2024 começaram em maio, em Londrina, quando mais de 2 mil participantes competiram em 16 modalidades.

A etapa em Foz do Iguaçu, realizada no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, contou com uma programação intensa que definiu os campeões no lançamento de dardo, disco e clava, arremesso de peso, salto em altura, salto em distância, salto triplo, e corridas de 100m a 5000m, além de revezamentos 4x100m e 4x400m.

O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, destaca a importância do evento para o paradesporto no Paraná. “Quando começamos essa gestão, um dos pedidos do governador foi que o Paraná se tornasse referência na área do paradesporto. De lá pra cá nós evoluímos muito, fizemos parcerias com o Comitê Paralímpico Brasileiro, capacitações nas escolas, Centros Paradesportivos. No programa Proesporte, por exemplo, atendemos a todos os projetos paradesportivos, não ficou ninguém de fora”, ressalta Wirbiski.

A atual edição dos Jogos é a maior da história, superando a marca de participantes de 2019, 2022 e 2023. O evento não só promove a inclusão através do esporte, mas também reforça a estratégia estadual de incentivar e apoiar atletas e modalidades paradesportivas.

Cristiano Barros D’El Rei, diretor de Esportes da SEES, afirma que o foco do trabalho sempre é produzir um evento com extrema qualidade. “Graças à parceria com a Federação Paranaense de Atletismo e com a gestão municipal, foi possível oferecer a estrutura adequada para os atletas apresentarem seus melhores resultados em Foz do Iguaçu”, completa.

Isa de Oliveira, de Cornélio Procópio, vencedora das provas 800 metros rasos (DI), 400 metros rasos (DV) e 1500 metros rasos (DV), exaltou a etapa e comemorou mais duas medalhas para a coleção. “Fomos muito bem recebidos aqui na cidade, num grande hotel e num centro esportivo muito qualificado. Tudo isso facilitou o desempenho, foi fundamental para conseguir manter o alto nível e ganhar mais dois ouros”, concluiu.

MAIS INFORMAÇÕES

Documentos, resultados individuais por prova, boletins, classificação final e outras informações podem ser encontrados no site da Secretaria de Estado do Esporte (AQUI).

PARADESPORTO NO PARANÁ

Uma das ações de destaque para o desenvolvimento do paradesporto é o programa Geração Olímpica e Paralímpica, que disponibiliza bolsas-atleta e se tornou uma referência em todo Brasil. Para as Paralimpíadas, dos 28 paranaenses que estão em Paris (entre atletas e técnicos), 20 são bolsistas do programa. Destes, 12 são apoiados também pelo programa Proesporte.

Confira os municípios campeões gerais e por área de deficiência no atletismo:

Geral Masculino – Curitiba (75 pontos)

Geral Feminino – Telêmaco Borba (63 pontos)

Transtorno do Espectro Austista (TEA) Masculino – Telêmaco Borba

Transtorno do Espectro Austista (TEA) Feminino – Telêmaco Borba

Deficientes Físicos (DF) Masculino – Cascavel

Deficientes Físicos (DF) Feminino – Maringá

Síndrome de Down (SD) Masculino – Curitiba

Síndrome de Down (SD) Feminino – Curitiba

Deficientes Visuais (DV) Masculino – Curitiba

Deficientes Visuais (DV) Feminino – Cornélio Procópio

Deficientes Intelectuais (DI) Masculino – Ivaiporã

Deficientes Intelectuais (DI) Feminino – Telêmaco Borba

Fonte: AEN