Atleta de Campo Mourão vai disputar as Olimpíadas de Paris

A atleta paranaense Flávia Maria de Lima foi oficialmente convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBA), nesta segunda-feira (8), para disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começam no dia 26 de julho. Esta já é a segunda Olimpíada da atleta, que também participou da Rio 2016.

A convocação aconteceu após Flávia vencer a prova dos 800 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo – com o tempo de 2min01.16 – e conquistar seu quinto título nesta competição. O torneio foi disputado em São Paulo, no dia 30 de junho, e a vitória de Flávia consolidou sua posição como a melhor do ranking brasileiro de Atletismo nesta modalidade, garantindo sua vaga na equipe olímpica.

Na mesma competição, a atleta também conquistou o terceiro lugar nos 1.500 metros, com o tempo de 4min29.08, demonstrando sua versatilidade e excelência nas competições de meio-fundo.

Vitórias na Europa

Flávia teve uma série de ótimos resultados na Europa, no mês de junho. Primeiro ela venceu os 800m com o tempo de 2min01.89 e bateu o recorde da prova no Meeting, realizado em San Vito al Tagliamento, na Itália, no dia 2.

Depois, no dia 8 de junho, ganhou os 800m do BMC Grand Prix de Watford, na Inglaterra, com o tempo de 2min01.26, assumindo a liderança do ranking brasileiro em 2024.

Em seguida, no dia 16, Flávia obteve o melhor resultado da temporada; com tempo de 2min00.92 e ficou em segundo lugar no Meeting de Troyes, na França. A jornada europeia terminou com um terceiro lugar no Meeting de Bilbao, na Espanha, em 18 de junho.

Preparação Olímpica

Flávia, que treina há 14 anos, destaca a importância de manter a cabeça no lugar e usar as adversidades como combustível para vencer. “O que mudou em mim foi a mentalidade, como trabalhar meu emocional, controlar as emoções, fortalecer o corpo e o espírito”, conta a atleta.

Para a competidora, os cuidados com a preparação são essenciais. Por isso, ela aprendeu a escutar seu corpo e a respeitar seus limites. “Todo cuidado é essencial. Aprendi a sentir minha musculatura, sei quando estou cansada ou o músculo está preste a lesionar. Aprendi que o corpo tem limites e devemos respeitá-los”, diz a corredora, que está fazendo sua preparação olímpica em Campo Mourão, Curitiba e em Campo do Tenente, no Paraná. São três a quatro horas de treinos por dia, dependendo da intensidade.

Chances de ir ao pódio

Flávia sabe que a participação nas Olimpíadas de Paris 2024 será muito acirrada, já que as demais atletas de outros países vão garantir uma prova disputada. As favoritas na modalidade dos 800m são as atletas britânicas, mas a brasileira está se preparando para o desafio.

“Para superá-las, é preciso ser valente, encaixar atrás delas e não deixar abrir distância. Será na raça. E para ser pódio ou finalista nas Olimpíadas, tenho que colocar em prática tudo que venho fazendo nos treinos, sem temer”, diz a corredora que, além do suporte esportivo, recebe apoio psicológico para fortalecer a mente.

Oportunidades e patrocínios

E todos esses cuidados deixam Flávia confiante e focada na preparação para a competição. Ela vê a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 como uma oportunidade para obter maior visibilidade, conquistar mais apoio e melhorar sua carreira esportiva.

“As Olimpíadas são porta de entrada para novos patrocínios e melhoria da renda durante um ciclo”, disse a atleta, que é apoiada pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), onde também estuda Nutrição. “Esse apoio do Integrado vai além do financeiro. A instituição de ensino superior me dá suporte em diversos segmentos como acompanhamento físico, psicológico e nutricional”, diz.

Com o patrocínio do Centro Universitário Integrado, Flávia já conquistou diversos títulos nacionais, sul-americanos, acumula participações nos campeonatos mundiais de Barcelona (Espanha) e Beijing (China) e supera os próprios desafios, como os resultados obtidos nas competições europeias, em junho.

Para Flávia, os resultados de Paris serão fundamentais, pois a competição também abre a contagem de pontos para a classificação de dois campeonatos mundiais de Atletismo, que vão acontecer em 2025.

Apoio ao esporte

O Grupo Integrado – formado pelo Colégio Integrado, pelo Centro Universitário Integrado e as plataformas SuperProfessor; o maior banco de questões do Brasil; e Coonecte-se, de aprendizagem digital voltada a cooperativas – é uma das empresas que mais incentiva e apoia o esporte na região Noroeste do Paraná. Entre 2022 e 2023, a organização investiu mais de R$ 2,7 milhões para mais de 60 esportistas. Em 2024, o montante já chega a R$ 1,42 milhão.

Essa iniciativa beneficia diversos atletas e projetos sociais que abrangem modalidades como natação, basquete, futsal, vôlei, karatê, judô, atletismo, tênis de mesa, handebol, futebol e ciclismo. O grupo também concede bolsa de estudos aos atletas de diversas modalidades e ministra escolinhas de iniciação para crianças carentes.

Centro de Referência Paralímpico

No dia 4 de julho, o Centro Universitário Integrado sediou o lançamento oficial do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Campo Mourão. O projeto foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Governo do Paraná, a Fundação de Esportes de Campo Mourão (FECAM) e o Integrado.

O objetivo é utilizar espaços públicos e privados para promover a inclusão social de pessoas com deficiência da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (COMCAM), por meio do esporte. A partir de agora – com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro – as atividades já existentes terão mais verbas, o município de Campo Mourão terá mais investimento para fomentar o paradesporto e haverá mais competições locais e na região.

Em Campo Mourão, o Centro de Referência vai focar nas modalidades de atletismo paradesportivo, natação paradesportiva, basquete em cadeira de rodas, futebol, judô e bocha paralímpica. O público-alvo envolve as pessoas com deficiência física/motora, visual e intelectual, bem como deficiências múltiplas, sem limite de idade.

Os treinos de atletismo e as atividades de pesquisa e atendimento de saúde dos atletas já acontecem no Câmpus do Centro Universitário Integrado. As demais práticas são realizadas nos ginásios, espaços públicos, escolas e na piscina municipal.

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC com nota máxima (5) no Conceito Institucional e nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC). Atento ao que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância, incluindo Direito, Medicina e Odontologia e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.