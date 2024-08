Athletico testa novidade para ficar com a vaga

O Athletico fechou a sua preparação para o duelo com o RB Bragantino, nesta quarta-feira (07), às 19h, no Nabi Abi Chedid, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com uma vantagem de 2×0 construída na partida de ida, o Furacão embarcou na tarde desta terça-feira para Atibaia. Ao todo, o técnico Martin Varini relacionou 25 atletas para o confronto.

As novidades na lista são o lateral-direito Léo Godoy, que cumpriu suspensão, e do volante Felipinho, que estava há dois meses sem entrar em campo devido a um quadro de hepatite. Também estão de volta Thiago Heleno, Fernandinho, Cuello, Canobbio e Mastriani, poupado diante do Grêmio no último domingo.