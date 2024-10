Athletico empata com o Cascavel e segue na Copa Sul Sub-20

Pela 5ª rodada da Copa Sul Sub-15 Cascavel e Chapecoense se enfrentam neste sábado às 15 horas no CT da Serpente na BR 277, KM 583 saída para Curitiba. A equipe aurinegra está na quarta colocação do Grupo “A’ com 04 pontos. São 04 jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas.

Esta foi a primeira vez que o Cascavel participou da Copa Sul de Futebol Sub-20 onde enfrentou equipes tradicionais do cenário nacional. Mesmo com um time mais jovem os “ Piás do Ninho ” comandados pelo técnico Cesar Bueno fizeram uma boa campanha. Na Copa Sul foram 08 jogos disputados. Três vitórias, dois empates e três derrotas.

Entretanto, como o Furacão havia vencido o confronto de ida por dois a zero na semana passada no estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta ficou com a vaga e está garantindo na semi final da competição.

Athletico e Cascavel jogaram na manhã desta sexta-feira (25) no CT do Cajú em Curitiba e o jogo de volta terminou empatado em dois a dois .

A “Chapinha” também tem 04 pontos, mas está na sexta posição do Grupo “B” e fora da zona de classificação. O time catarinense tem praticamente a mesma campanha que o Cascavel: 04 jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas. As duas equipes também estão empatadas no saldo de gols, dois negativos.

Contudo, jogando em casa o time comandado por Fabio Rosa quer a vitória e faltando duas rodadas para o fim da primeira etapa quer se garantir nas quartas de final da competição.

Cascavel e Chapecoense neste sábado a partir das 15 horas ao vivo

com transmissão ao vivo da TV Serpente no canal do Youtube do FC Cascavel.

Sub-16

Porém, a equipe sub-16 do Cascavel vai jogar fora de casa. No CT da Gralha Azul em Marmeleiro sudoeste do estado enfrenta o Azuriz. É o jogo da volta das oitavas de final.



No confronto de ida no fim de semana passado jogando em casa os “Piás do Ninho” foram derrotados por três a um e neste domingo tem que vencer por uma diferença de dois gols para pelo menos levar a decisão para os pênaltis.

Já o Azuriz com a vitória por três a um fora de casa pode até perder por um a zero que avança de fase.

Por fim, Azuriz e Cascavel ao vivo neste domingo a partir das 10 horas da manhã

com transmissão da TV Serpente no canal do Youtube do FC Cascavel.