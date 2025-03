Athletico defende invencibilidade para chegar a final do Paranaense

ESTADUAL

Paranaense define primeiro finalista hoje

Cascavel - O Campeonato Paranaense de Futebol vai chegando a reta decisiva. Nesta terça-feira (18), será conhecido o primeiro finalista do Estadual 2025 no duelo entre Londrina e Operário, a partir das 20 horas, no Estádio do Café. Na partida de ida, disputada no último sábado (15), o Londrina venceu por 1 a 0 e, […]