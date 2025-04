Athletico defende a liderança da Série B

Bandeirada

Muffato é o mais rápido da Fórmula Truck em Guaporé

Curitiba - Com o tempo de 1m31s003, registrado no terceiro e último treino do dia, o cascavelense Pedro Muffato, da equipe Muffatão/Açucareira Energy, foi o mais rápido da sexta-feira, abrindo a programação da 3ª etapa da temporada da Fórmula Truck, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. A prova será disputada domingo (13), no Autódromo […]