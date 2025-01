Após partida em condição “desumana”, Serpente volta a jogar em casa

Os times novamente entraram em campo, mas desta vez tiveram que enfrentar situações climáticas opostas. A temperatura passava dos 28ºC , e com a sensação térmica no gramado sintético acima de 60°C.

Cascavel - O FC Cascavel quer seguir pontuando para se firmar de vez no G8 do Campeonato Paranaense . Depois de estrear com derrota, a Serpente conseguiu reagir e embalou três rodadas somando pontos. Na última, a equipe empatou em 1 a 1 com o São Joseense, jogando fora de casa. O resultado manteve o time na 8ª colocação na tabela, com 5 pontos.

Cascavel - O tradicional autódromo de Daytona, na Flórida, será palco de mais uma semana de velocidade que promete emocionar os fãs do automobilismo. Entre os destaques está o piloto brasileiro Celso Neto (Amed/Dipromed/LS Interbank/Sodi USA by Velocity Racing/Equipe: Precision Racing LA), de apenas 20 anos, que vai acelerar na Michelin Pilot Challenge, uma das […]

O técnico do FC Cascavel, Silvinho Canuto, classificou a situação como “desumana”. “Essa é a palavra que define as condições de jogo no Estádio Municipal do Pinhão. Não apenas para nossa equipe, mas também para o adversário. Tivemos que realizar várias substituições ao longo do jogo devido ao desgaste extremo dos atletas em campo”, lamentou.

Depois do jogo, a assessoria da Serpente divulgou algumas imagens que mostram como ficaram os pés de alguns atletas, “castigados” pelo calor no gramado. Além da queimação, alguns tiveram bolhas e outras lesões. “Não estamos questionando o resultado, mas sim apontando a desumanidade das circunstâncias enfrentadas por todos”, reforça Silvinho.

Próximo jogo

No domingo (26), a Serpente terá a chance de dar um salto na tabela, caso consiga vencer o Azuriz, de Pato Branco. A partida será disputada às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. O time do Sudoeste faz uma boa campanha, e no último sábado (18) venceu o Athletico por 1 a 0, jogando em seus domínios.