Após mais de uma década, Cascavel volta à Copa Integração

Cascavel - A partir desta sexta-feira, Céu Azul recebe a etapa de abertura da Copa Integração de Vôlei Feminino e Copa Oeste de Vôlei Masculino, que completa 29 temporadas de uma história de formação de atletas e investimento na base do esporte que faz com que a Região Oeste seja uma das mais fortes do estado. A etapa também marcará o retorno de Cascavel para as competições depois de um longo período de ausência – as fontes consultadas por O Paraná apontam que pode ser um hiato de mais de 20 anos que esteja sendo quebrado.



A notícia do retorno de Cascavel só não mais celebrada porque outras duas equipes deixaram a competição por questões administrativas junto às prefeituras quanto ao apoio logístico ou questões contratuais dos técnicos. Este ano, Formosa do Oeste e Medianeira quebram um ciclo cheio de bonitas histórias com o vôlei da região e de dois profissionais que mais incentivaram jovens atletas – Alvacir Borges, o Juruna, de Medianeira, e Antônio Guimarães, o Toco, de Formosa do Oeste.



Oito equipes irão disputar no feminino. Além da Céu Azul/Sicredi/ACV, Associação Vôlei Clube Cascavel e K2 Vôlei Clube, a Copa terá na disputa do título a PM Palotina/Proesporte, atual campeã; Toledo/Line/Avotol; PM Guaraniaçu/AVOG; PM São Miguel do Iguaçu e Foz/Smel/Apaacvol.