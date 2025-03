Apesar do vexame, combinação deixa Brasil mais perto da Copa do Mundo

HANDEBOL

Cascavel Fag decide vaga na semifinal da Supercopa

Cascavel - A elite do handebol brasileiro está reunida em Brasília desde o último domingo para as disputas da Supercopa do Brasil, que reúne as quatro melhores equipes da Liga Nacional, além de equipes que conquistaram vagas no Brasileiro de Clubes. O Cascavel FAG faz nesta quarta-feira o seu terceiro jogo, fechando a fase de […]