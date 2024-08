Ana Vergutz avança e disputa vaga na final

Depois de duas boas regatas disputadas ontem na raia olímpica em Paris, a cascavelense Ana Paula Vergutz disputa a semifinal da prova do K1-500m ao amanhecer de sábado. Na primeira bateria eliminatória, Ana Paula finalizou a prova com o tempo de 1min54s98, e se classifica para as quartas de final.

Nesta fase, ela participou da segunda bateria e fez o tempo de 1min56s09, quinto melhor tempo entre todas as competidoras. O melhor tempo ficou com a sueca Melina Anderson, com 1min49s21. Apesar da classificação, Ana Paula não se empolga com possibilidade de medalha. “É bom estar numa semifinal, porque posso competir para melhorar meu desempenho. Mas não gostei das minhas provas hoje. Vim aqui para buscar um tempo e ainda não consegui batê-lo. Esse é o meu objetivo, o de conseguir bater esse tempo e sair satisfeita das Olimpíadas”, analisou Ana.

Masculino

Vagner Souta encerrou sua participação nas quartas de final da prova do K1-1.000m terminando sua bateria na sexta colocação. Foi a terceira participação olímpica do cascavelense, que lamentou o resultado. “Queria ter passado, pelo menos, mais uma fase e brigar pela final. Não foi o que eu esperava. Mas faz parte quando você enfrenta os melhores do mundo. Vamos ver como será o próximo ciclo, se terei nova oportunidade ou se foi minha despedida.

Isaquias Queiroz

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, o baiano Isaquias Queiroz iniciou ontem (7) a defesa do título na prova da C1 1000 metros (canoa individual) na canoagem velocidade. Ele participou da segunda bateria das eliminatórias, que classificava os dois primeiros barcos direto para a semifinal. Isaquias fez uma prova tranquila, e liderou o percurso ao lado do tcheco Martin Fuksa. O brasileiro diminuiu o ritmo no meio da competição e só administrou a vantagem até cruzar a linha de chegada na 2ª posição. Agora, ele disputa a semifinal na sexta-feira (9), a partir das 6h30, no horário de Brasília. A prova que vai definir os medalhistas acontece também na sexta, a partir das 8h40.