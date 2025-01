Agora é pra valer! Serpente visita o Leão na estreia do Paranaense

Cascavel - Depois de bater na trave duas vezes, ao ser vice-campeão em 2021 e em 2023, o FC Cascavel inicia neste domingo (12) mais uma campanha no Campeonato Paranaense. A Serpente busca o título inédito e o primeiro adversário será o Cianorte. A partida será disputada às 16h, no Estádio Albino Turbay, casa do Leão.

As equipes se enfrentaram recentemente no Torneio de Verão, competição amistosa que serviu de preparação para os times. Em casa, o Leão levou a melhor e venceu por 2 a 0. Apesar do resultado, a Serpente conseguiu fazer uma boa partida e o técnico Silvinho Canuto aproveitou avaliar o desempenho dos atletas, colocando em campo titulares e reservas.

Depois da estreia contra o Cianorte, a Serpente joga contra o Londrina pela segunda rodada. O jogo será na quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Olímpico Regional. A partida marca o primeiro encontro oficial entre time e torcida nesta temporada. Serpente e Tubarão também se enfrentaram no Torneio de Verão. O Cascavel venceu por 2 a 1.