Agora é decisão: Cascavel enfrenta a Chopinzinho pelo jogo de ida da segunda fase da Série Ouro

O treinador do Tricolor destacou a partida contra o time do Sudoeste e afirmou que a partir de agora, todos os jogos são finais.

O Cascavel Futsal começa nesta segunda-feira (07) a decidir a vaga nas quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. O Tricolor vai até Chopinzinho para enfrentar a Acel no Ginásio Deonisto Debona pela partida de ida da segunda fase do estadual.

Stein e Telêmaco Borba se tornaram a principal rivalidade do Paraná nos últimos anos, pois, nas três últimas temporadas, essas duas equipes decidiram a Série Ouro, todas vencidas pelo Stein. Esse clássico se repetirá nesta quarta-feira (9), às 19h30, no Ginásio da Neva, na última rodada da primeira fase do Paranaense. O time cascavelense iniciou […]

“Eu avalio como é o confronto: um confronto de final. O Chopinzinho vem de títulos e finais paranaenses e o Cascavel é um time acostumado com finais. Então é um jogo de finais porque são duas equipes que são acostumadas a jogar finais. Quem ganha com isso é o torcedor que já pega no primeiro mata-mata um jogo desse nível. Sabemos que para ser campeão precisamos passar por todas as equipes. É estar preparado para jogar o mata-mata, independente de quem vai ser o adversário”, afirmou Deividy.

A partida acontece às 20 horas com transmissão ao vivo da TV Serpente Tricolor no YouTube e também no Facebook do Cascavel Futsal.

Fonte: Assessoria Cascavel Futsal