Pagamento da taxa de inscrição do PSS da Educação é prorrogado até amanhã

O Instituto Consulplan e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) informam que, devido a instabilidades no sistema do Banco do Brasil, o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Processo Seletivo Simplificado (PSS) foi prorrogado. O boleto bancário agora pode ser impresso e pago até as 20 horas desta terça-feira (27).

A prorrogação não altera o prazo estabelecido para o término do período de inscrições, bem como para o envio de documentação e títulos. A recomendação é que os candidatos acompanhem atentamente as atualizações e publicações na página da SEED-PR para informações adicionais. O prazo para as inscrições terminou nesta segunda-feira (26), às 16h.

O processo seletivo terá uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Também serão ofertadas vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE).