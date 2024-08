Termina hoje prazo de inscrição para PSS de professores da rede estadual

O prazo para as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores da rede estadual do Paraná termina nesta segunda-feira (26) às 16h. Os candidatos têm até as 20h para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

O processo seletivo terá uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Também serão ofertadas vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE). As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan.

As taxas de inscrição são de R$ 62 para quem optar por uma inscrição e R$ 82 para aqueles que desejarem se inscrever em duas categorias. O Edital nº 73/2024 valerá para 2025 e poderá ser prorrogado para 2026. Do último PSS para professores, realizado em 2023, cerca de 39 mil profissionais foram contratados para trabalhar na rede estadual de ensino até o momento. Já o novo PSS pode preencher até 30 mil vagas ao longo de sua vigência.

Clique AQUI e acesse o Edital. Já para as inscrições, acesse AQUI.

Fonte: AEN