Funcionário de colégio estadual é afastado após denúncia de assédio

Um funcionário do Colégio Estadual Jardim Consolata, em Cascavel, foi afastado de suas funções após denúncias de assédio sexual contra alunas.

As acusações foram feitas por familiares de uma estudante na última quarta-feira (08) e, durante a investigação interna da escola, outras denúncias contra o mesmo funcionário surgiram.

Um dos pais gravou entrevista com a reportagem para pedir mais segurança nas escolas.

Diante da gravidade das alegações, a direção da escola acionou o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel na quinta-feira (09) e, ainda nesta sexta-feira (10), encaminhará uma ata protocolar com as informações relatadas.

Nota na íntegra:

Na última quarta-feira (8), familiares de uma aluna procuraram a direção do Colégio Estadual Jardim Consolata, em Cascavel, para relatar acusações de assédio contra um funcionário do Quadro dos Funcionários da Educação Básica (Qfeb) da Rede Estadual. Diante da gravidade das alegações, a direção da escola imediatamente iniciou uma investigação interna para apurar os fatos.

Durante o processo de apuração, surgiram outras denúncias relacionadas ao mesmo funcionário. A direção da escola entrou em contato com o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel na quinta-feira (9), sendo então orientada à elaboração de ata protocolar com as informações relatadas para ser encaminhada ao NRE.

O documento será enviado ainda nesta sexta-feira (10) ao NRE, que seguirá os procedimentos cabíveis junto à Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) para o encaminhamento adequado da situação.

Paralelamente, visando garantir a segurança das estudantes, a direção da escola tomou medidas imediatas, incluindo o registro de boletim de ocorrência junto ao Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) e o afastamento do colaborador envolvido.

Além disso, os familiares das alunas também registraram boletins de ocorrência junto às autoridades policiais. A situação é paralelamente apurada também pelas autoridades de segurança pública.

É importante ressaltar que a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) está comprometida em colaborar com as autoridades policiais e seguirá todas as decisões judiciais relacionadas.