VÍDEO: Suposto caso de assédio mobiliza PM em colégio; pai fica revoltado

Diversas equipes da Polícia Militar, do BPEC (Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária) foram acionadas até o Colégio Estadual Jardim Consolata, na Região Norte de Cascavel, na manhã desta sexta-feira (10).

A mobilização aconteceu por conta da denúncia de um suposto caso de assédio contra as alunas, que teria sido praticado por um porteiro do colégio. Quando as equipes da PM chegaram ao local, o homem já havia sido dispensado.

Bruno da Costa, pai de um dos alunos, está indignado com a situação. Ele gravou entrevista com a reportagem para falar sobre a insegurança no colégio.

“Essa escola já tem dificuldade, os alunos estão saindo mais cedo por falta de professores. Infelizmente tem uma pessoa que está tentando abusar das crianças. Isso não pode ser admitido, não pode acontecer!”, desabafou.

Os militares conversaram com a direção da escola e também ouviram algumas alunas. O funcionário está sendo procurado para prestar esclarecimentos sobre o caso. Outro servidor também é suspeito de assediar as estudantes.