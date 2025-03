Viaduto da Souza Naves Sul será fechado a partir de hoje para andamento das obras

Cascavel - A obra da nova ponte sobre o Rio Quati é um anseio antigo da comunidade e a sua construção inicia a partir desta quarta-feira (12). Em razão dos trabalhos, o trânsito da Rua Souza Naves Sul será interditado, por tempo indeterminado e com isso, vai alterar todo o trânsito na região já que a via é o acesso principal dos moradores do Bairro XIV de Novembro. As obras iniciaram em novembro do ano passado, mas só agora o trecho terá que ser interditado para prosseguir com a execução da nova ponte.

Uma reunião entre a Transitar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi realizada na manhã desta terça-feira (11) para definir os detalhes sobre o auxílio na orientação de trânsito naquele trecho, já que agentes de trânsito e policiais rodoviários federais estarão auxiliando aos motoristas nos primeiros dias, até que se habituem as mudanças.

Mudanças

A saída do bairro será pela Rua União, Rua Augusto Gomes de Oliveira, Rua da Pedreira via trincheira do Cowboy ou pela BR-277 e também pela Rua Aparecida dos Portos, no Bairro Guarujá. “Pedimos que todos os motoristas redobrem a atenção a sair do bairro até que consigam entender as mudanças que estarão ocorrendo”, disse o inspetor da PRF, Edir Veroneze que está à frente da organização dos trabalhos.

Obras

A obra contempla os serviços de alargamento da Rua Souza Naves, trecho entre a BR-277 e a Rua General Emílio Lúcio Esteves, que tem projeto para se transformar em um binário. O projeto foi executado pela Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) em parceira com o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel).

A LPN (Licitação Pública Nacional) foi realizada em agosto do ano passado pelo valor de R$ 6,7 milhões, verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda da cidade de Corbélia foi a vencedora e está executando os serviços. Pelo projeto, serão duas pistas no sentido bairro-centro e outras duas no sentido inverso e a obra compreende ainda ciclovia, iluminação em LED, calçadas em paver e drenagem. O prazo é de 180 dias, caso transcorra dentro do planejado.

Nova ponte

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy explicou, na época da assinatura do contrato, que para evitar que a água passe em cima da ponte como ocorre atualmente nos dias de chuva mais intensa, a saída encontrada foi construir uma nova ponte que terá que ser elevada em comparação a atual em cerca de quatro metros.