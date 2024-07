Vera Cruz se prepara para Festa do Agricultor

No dia 28 de julho, a AAFAVECO (Associação da Agricultura Familiar de Vera Cruz do Oeste) promoverá a tradicional Festa do Agricultor, com destaque para uma extensa programação ao longo do dia. As atividades terão início com uma procissão e a benção dos veículos, conduzidas pelo padre Adelcir Welter, da Paróquia Santa Catarina, seguida pela celebração da Santa Missa no Centro Esportivo.

Durante o evento, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de atrações, incluindo exposição e venda de produtos da Agricultura Familiar como mel e derivados, mudas frutíferas, ornamentais, condimentares e plantas medicinais, além de artesanatos e brinquedos infláveis para as crianças e uma praça de alimentação.

Uma das principais atrações será a exposição de carros antigos, com a parceria da AVAC (Associação de Carros Antigos de Cascavel), proporcionando aos visitantes a oportunidade de admirar modelos clássicos que contam a história do Brasil através de seu design, motor e detalhes.

No período da manhã haverá apresentação da dupla Fábio e Davi. Ao meio-dia, será servido um saboroso almoço para cerca de 1.000 pessoas, com um menu que inclui carne assada, diversas saladas, mandioca, batata doce caramelizada e farofa, entre outros complementos. Durante o horário de almoço, haverá apresentação da Orquestra do Grupo de Violeiros “Canarinhos da Terra” de Diamante do Oeste, seguida da apresentação da dupla Laura e Junior.

A partir das 15h, haverá matinê com o grupo musical Som do Povo. Além disso, haverá torneio de pênaltis e sorteios de brindes doados pelos comerciantes do município. O evento contará com a presença de diversas lideranças locais e regionais.

A realização é da AAFAVECO em parceria com o Município, empresas locais e patrocínio Master da Itaipu Binacional.