Transitar fará vistoria obrigatória em veículos de transporte escolar

Para garantir a volta às aulas após o período de recesso escolar de forma segura, a Transitar realizará na próxima semana a 2ª Vistoria Semestral Obrigatória nos veículos autorizados a prestar o serviço de transporte escolar em Cascavel.

A fiscalização ocorrerá na segunda (15) e terça-feira (16), das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos, que fica na Rua Fortunato Beber, 987, no Bairro Pacaembu. O retorno dos que apresentarem pendências será na sede administrativa da Transitar na quarta-feira (17), das 08h30 às 09h30 e das 13h30 às 14h30.

Nesta etapa, há previsão de serem vistoriados 99 veículos, incluindo vans e micro-ônibus, previamente escalonados. Durante as verificações, serão avaliados itens obrigatórios, de segurança e de aparência dos veículos, bem como documentos dos condutores e dos veículos, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, na Lei Municipal e no Processo Licitatório. A vistoria é realizada semestralmente.

As vistorias, além de obrigatórias, são essenciais para garantir a segurança e a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao transporte escolar.

Fonte: Secom