Transitar e forças de segurança se unem para ação no transporte coletivo

Dentro da Campanha Maio Amarelo – A paz no trânsito começa por você, a Transitar realizou ontem (9), uma ação educativa com o objetivo de orientar quanto a importância do respeito no transporte coletivo, no Terminal de Transbordo Leste. A ação teve cunho voltado para mobilidade e cidadania.



A iniciativa contou com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

A equipe de educação do trânsito conversou com os usuários, adentrou nos ônibus, e com a utilização de megafone, expôs a importância de ceder o lugar para as pessoas que necessitam do assento, a importância de formar filas para entrar no coletivo; ao descer do ônibus, procurar uma faixa de pedestres; não sair correndo na frente do ônibus e entre outras.

Enquanto isso, a PRE, a PM e a GM verificavam casos em que o Setor de Transportes recebeu denúncias, como entorpecentes e uso de cigarros eletrônicos no espaço de circulação do terminal.

A Guarda Municipal, em conjunto com os policiais, durante a operação apreendeu um simulacro de arma de fogo.

Também se constatou, durante o desembarque, um jovem com porção de maconha. Imediatamente, com o auxílio do cão farejador, o capitão Luís Eduardo Beiger, da 3ª Cia de Polícia Rodoviária de Cascavel, fez a apreensão da droga e encaminhamentos quanto a conduta do rapaz. “O objetivo é coibir uso de entorpecentes no espaço público e também nos ônibus de transporte público”, explica o capitão.

Outras advertências foram feitas durante a ação como o uso de cigarro eletrônico nos ônibus e no espaço público que é compartilhado por diversas pessoas.

Mais ações serão feitas no âmbito educativo e de segurança nos terminais.

A Transitar solicita a população que denuncie pelos telefones 153, 181 ou 190. A comunidade também pode utilizar a Ouvidoria da Transitar, Setor de Transportes, pelo (45) 9119-9478.

Fonte: Secom