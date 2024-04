Transitar agora tem Sistema de Gestão Eletrônica de Processos de Trânsito

O Órgão de Trânsito Municipal de Cascavel, a Transitar, inicia a partir desta quarta-feira (1º), o uso do Sistema de Gestão Eletrônica de Processos – Geproc. Com a ferramenta, não será mais necessário o cidadão se deslocar até a autarquia para protocolar os processos de trânsito, uma vez que poderá ser feito de forma online.

O Sistema de Gestão Eletrônica de Processos de Infração de Trânsito permite que o requerente realize a indicação de condutor de autos de infração de trânsito, a apresentação de defesa prévia, recursos a JARI e recurso ao Cetran de forma online, utilizando o computador, o celular ou ainda a plataforma e aplicativo Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) sem precisar se deslocar presencialmente até a Transitar, cumprindo o objetivo que é dar maior comodidade ao usuário, a partir do uso de ferramentas de tecnologia, que modernizam e desburocratizam o acesso dos cidadãos aos serviços relacionados às infrações de trânsito.

O sistema da Celepar visa agilizar e facilitar o atendimento ao cidadão por meio da automação e digitalização de processos de infração de trânsito, atende os órgãos autônomos integrantes no Sistema Nacional de Trânsito, eletronicamente, isto é, a gestão do papel foi abolida e todos os documentos e arquivos são digitalizados e visualizados no Sistema que facilita a instrução e análise de processos, disponibilizando indicadores de gestão e agilizando o fluxo dos recursos.



A Transitar pagará o valor aproximado de R$ 4,50 por cada multa, mas esse custo não será repassado para o requerente. Assim, o requerente deixará de arcar com custos de deslocamento ou mesmo de postagens, como ocorre atualmente.

COMO FUNCIONA?

ACESSO PELO SITE DA TRANSITAR:

1. Por meio do link: https://www.transitarcascavel.com.br/geproc/processo

2. Insira o número do órgão autuador, o número do auto de infração de trânsito e a placa do veículo;

3. Selecione o tipo de processo a ser protocolado e o requerente;

4. Preencha os campos com os dados pessoais;

5. Insira o arquivo com o requerimento, com o documento pessoal e outros documentos que sejam necessários;

6. Leia a declaração de responsabilidade e uso de serviço, se estiver de acordo, clique em “Aceitar Termo e Criar Processo…”.

ACESSO POR MEIO DO PIÁ:

Basta acessar o PIÁ pelo site www.pia.pr.gov.br e buscar os serviços com a palavra Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania – Transitar. A plataforma vai apontar os serviços: indicar condutor para auto de infração de trânsito; apresentar defesa ou recurso; consultar cópias de documentos relacionados a multa de trânsito, dentre outros.

Mais informações, entrar em contato pelo telefone (45) 3016-0800 ou por mensagem pelo WhatsApp (45) 99116-9837 Setor de Gestão de Infrações.

Fonte: Secom