Todos querem a Jacarezinho pronta!

Cascavel - “Estamos desde outubro fazendo malabarismos para desviar os buracos de obra, cuidando para não danificar os carros e esperando ansiosos para que a obra termine logo”. O relato é de uma moradora da “Região do Lago” que há meses convive diariamente com os “problemas” trazidos pela obra da Rua Jacarezinho que está parada desde a semana do Natal, já que a empresa responsável pela obra entrou em férias coletivas e deve retomar os trabalhos somente na próxima segunda-feira (10).

O problema é que uma grande quantidade de moradores depende da via para acessarem as suas casas já que não existe um caminho alternativo, já de que de um lado tem o Zoológico Municipal, do outro o novo Shopping Catuaí e na parte debaixo o Lago Municipal. “A minha torcida e de todos moradores é que termine logo para voltarmos a trafegar tranquilamente”, disse a moradora que pediu para não ser identificada.

Vale destacar que a empresa Executar Comercial e Serviços Ltda, responsável pela Jacarezinho, é a que assumiu a tão esperada obra de pavimentação das ruas do Bairro Lago Azul, que também estão paradas, em uma novela bem mais antiga e com muitos capítulos.

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, afirmou que a obra não está atrasada e que o prazo da empresa é até final de março. Ele explicou que foi feita a primeira quadra de asfalto e concluída toda infraestrutura de drenagem. Agora, completa o secretário, falta à pavimentação do trecho logo abaixo do Shopping Catuaí.

Catuaí aposta no Show Rural

E se os moradores estão na expectativa de voltarem à rotina normal para chegar e sair de casa, para os empresários e trabalhadores do Shopping Catuaí, a conclusão da obra daquele “pedaço de rua” é um diferencial para o movimento esperado nos dias Show Rural Coopavel 2025, entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Mas, ainda antes do show, a movimentação na cidade já aumenta, aquecendo todos os setores da economia.

A reportagem do Jornal Hoje Express conversou com a assessoria de imprensa do Catuaí que confirmou a expectativa de público ainda maior para antes, durante e depois do show, já que Cascavel recebe grande número de visitantes de outras cidades, estados e países. Aliás, inauguração do Catuaí na semana do aniversário de Cascavel, em 12 de novembro, ajudou acelerar a obra, pelo menos no trecho ao lado do shopping.

Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

“Desconforto”

Ocorre que quando o motorista entra no estacionamento do shopping, a saída é exatamente no trecho da Jacarezinho onde as obras estão “pela metade” e em péssimas condições, o que acabou piorando com as intensas chuvas de dezembro.