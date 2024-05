Temperatura cai e Toledo aciona protocolo de acolhimento à PSR

Os últimos dias de maio serão de frio intenso em nossa região e, com a previsão de temperaturas igual ou abaixo dos 6º C para a madrugada de terça para quarta-feira (28 para 29), Toledo acionará o protocolo de acolhimento à população em situação de rua (PSR). O trabalho já se inicia nesta segunda-feira (27), com a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) indo a campo para falar sobre a mobilização junto ao público-alvo.

As pessoas que aceitarem o convite serão encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas II) na tarde de terça e dali serão levadas com transporte do município até a sede da Associação dos Pioneiros de Toledo (Apito), nos arredores do Parque dos Pioneiros. Ali, poderão tomar banho, alimentar-se (jantar e café da manhã) e proteger-se do frio – após o pernoite, serão levados aos locais onde se encontravam anteriormente.

Além da Assistência Social, outras secretarias estarão envolvidas nesta mobilização. São elas: de Saúde (com equipe para atendimento e orientações em saúde); de Esportes e Lazer (com disponibilização de local e transporte); de Políticas para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano (com apoio no atendimento); de Segurança e Mobilidade Urbana (por meio da Guarda Municipal, que cuidará da segurança em todas as fases do acolhimento); e do Meio Ambiente (que disponibilizará ração e casinhas para os animais de estimação dos abrigados).

Fonte: Prefeitura de Toledo