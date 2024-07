TCE suspende licitação para fornecimento de refeições em presídios da região de Foz

MÚSICA

Memorial do Rock de Cascavel será inaugurado neste domingo

Uma autêntica celebração na Capital do Rock do Paraná acontecerá com a inauguração do memorial que homenageia um estilo musical que é sinônimo de ideologia e comportamento No mês do Rock a cidade de Cascavel se prepara para se tornar palco, novamente, de um evento histórico para nossa música: a inauguração do Memorial do Rock. […]