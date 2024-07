Super CMEI será entregue nesta terça-feira

DIGNIDADE

Governo do Paraná entrega moradias a 192 famílias em Cascavel

Mais 192 famílias realizaram o sonho da casa própria e receberam as chaves do novo lar. O governador em exercício Darci Piana inaugurou nesta sexta-feira (28) o Condomínio Residencial Forest Ville, no bairro Jardim Floresta, em Cascavel, no Oeste do Estado. Do total de unidades, 132 receberam subsídio do governo estadual no valor de entrada […]