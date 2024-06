Cascavel dá salto de crescimento no VBP entre os maiores produtores do Paraná

Os números preliminares divulgados pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab) sobre a produção agropecuária do Paraná mostram que Cascavel deu um salto de 19,1% em 2023 em relação ao ano anterior. Cascavel continua entre os três municípios que lideram a produção no Paraná e, entre eles, teve o maior crescimento.

A liderança permanece com a cidade de Toledo, seguida de Castro e Cascavel. Toledo cresceu 7,02% e Castro teve uma queda de -5,9%. O Paraná cresceu 3,45%. Segundo os números, o VBP de Cascavel saltou de R$ 3,2 bilhões para R$ 3,81 bilhões. Toledo saiu de R$ 4,29 bilhões para R$ 4,59 bilhões. Já Castro recuou de R$ 4,15 bilhões para R$ 3,90 bilhões.

O salto registrado por Cascavel reflete os investimentos feitos nos últimos anos no interior. Os investimentos em estradas rurais e outras políticas públicas melhoraram as condições de trabalho de quem vive no campo. Em 2017, por exemplo, Cascavel possuía pouco mais de 50 km de pavimentação rural e hoje são mais de 400 km.