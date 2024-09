Rio Grande do Sul homenageia bombeiros do Paraná no Feriado Farroupilha

Primeira corporação a auxiliar as forças de segurança gaúchas nas enchentes de maio que causaram estragos em quase todo o Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) foi homenageado nesta sexta-feira (20) durante o Feriado Farroupilha em Porto Alegre.

A corporação paranaense participou do desfile do Dia do Gaúcho, como é conhecido o principal feriado do estado vizinho. O desfile também teve a participação de bombeiros de Santa Catarina que atuaram na situação de emergência de cinco meses atrás. Os militares paranaenses e catarinenses representaram os mais de mil bombeiros de todo o Brasil que atuaram nos resgates, buscas, ajuda humanitária e transportes de materiais nas enchentes de maio.

A equipe que representou o CBMPR no desfile foi composta por oito militares que atuaram no Rio Grande Sul: quatro bombeiros de Curitiba e quatro do interior do Estado. Também foram enviadas três viaturas operacionais, as quais também foram utilizadas nos atendimentos das enchentes. Em 52 dias de ação, os 158 bombeiros paranaenses que participaram da missão no Rio Grande do Sul resgataram 1.220 pessoas e 552 animais, além de outras atividades de apoio às forças gaúchas.

Comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do CBMPR, o major Icaro Gabriel Greinert, afirma que a corporação está muito grata por ver a população gaúcha se recuperando após o maior desastre ambiental da história do Brasil. “Ver o estado se reerguendo, após este momento de dificuldade, nos deixa muito felizes por podermos ter feito parte dessa história difícil, com nossa corporação vindo como um apoio aos que necessitavam. O que vimos aqui hoje foi um povo que tem muito orgulho de ser gaúcho e uma verdadeira história de superação e resiliência”, comentou o major Ícaro.

Fonte: AEN