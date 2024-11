Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-467

Uma colisão envolvendo um Volkswagen Gol e um Renault Kangoo deixou quatro pessoas feridas na tarde desta terça-feira (5), na BR-467, em Cascavel. O acidente ocorreu no quilômetro 105 da rodovia, sentido Toledo. Veja o vídeo abaixo no local:

A colisão entre os veículos foi forte, fazendo com que o Kangoo saísse da pista e parasse no canteiro central, com danos significativos. Apesar do acidente ter acontecido próximo a um retorno, acredita-se que nenhum dos veículos estava tentando acessar o local, e a colisão ocorreu de forma lateral.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender as vítimas. No Gol, estavam um idoso, uma mulher e uma criança, enquanto o Kangoo era conduzido por um homem. Após serem avaliados pelos socorristas, todos recusaram encaminhamento para hospitais, apresentando apenas ferimentos leves.