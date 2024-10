Prefeitura fará aporte de R$ 1,5 milhão para segurar o valor da passagem

Para evitar que o valor da passagem do transporte público aumente, o Município de Cascavel fará um pagamento de R$ 1.564.270,71 para as duas empresas que operam o sistema, o chamado “subsídio tarifário”. O repasse do valor foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (16), uma abertura de crédito por meio da Transitar – a autarquia de trânsito municipal.

De acordo com a presidente da Transitar, Larissa Boeing, o montante é composto pela diferença de janeiro a agosto deste ano, do valor que teria que ser a tarifa atual, na casa dos R$ 5,00 mas que é cobrada R$ 4,65 cada passagem. Este acordo do repasse da diferença do valor foi firmado ainda na época da pandemia, em abril de 2020, quando o sistema do transporte teve uma redução drástica no número de passageiros, mas tendo que manter os serviços.

Segundo Larissa, este é o primeiro aporte financeiro feito ao sistema neste ano, mas no ano passado o valor repassado foi de R$ 3,5 milhões. Quanto mais passageiros usam o sistema, menor é o valor que precisa ser repassado. Atualmente cerca de 60 mil passageiros utilizam o transporte público da cidade – que conta com 149 ônibus e 62 linhas, incluindo os 15 novos ônibus elétricos.