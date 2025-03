Prefeitura convoca 145 profissionais aprovados em concursos

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel está convocando 145 profissionais aprovados em concursos públicos para cargos em diversas secretarias para atuar no serviço público do Município. O edital de convocação foi publicado no dia 1º de março no Diário Oficial. Os aprovados são dos concursos 92/2024, 222/2024, 104/2023, 271/2023 e 365/2022.

O chamamento para é os seguintes cargos: Agente Administrativo, Assistente Social, Contador, Educador Social – Masculino, Eletricista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Mecânico de veículo a diesel, Médico Veterinário, Motorista II, Operador de Máquinas Leves, Orientador Técnico Esportivo, Psicólogo, Técnico em Farmácia, Técnico em Saúde Bucal, Tratador de Animais, Dentista, Farmacêutico, Médico 40 horas, Médico Especialista – Ginecologista, Operador de Máquinas Pesadas, Técnico em Enfermagem e ACS nas unidades da Vila Tolentino, Brasmadeira, Ipanema e XIV de Novembro.

A Secretaria de Saúde tem o maior volume de convocações, com 66 chamamentos. As pastas de Planejamento e Gestão, Finanças, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Cultura e Desenvolvimento Econômico também terão novos profissionais.

ATENÇÃO, APROVADOS!

Aos candidatos aprovados e que agora foram convocados, atenção aos próximos passos para iniciar a carreira na Prefeitura. A fase seguinte já começa nesta quinta (6) e sexta-feira (7), com a realização do exame psicológico, no horário das 9h e das 14h, no Ceavel, que fica na Rua Hyeda Baggio Mayer, 1715 – Parque São Paulo. É imprescindível que os candidatos não se atrasem e que levem um documento original com foto para o teste.