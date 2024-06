Por melhorias na drenagem da Av. Carlos Gomes, trechos serão bloqueados

Atenção: Com o avanço das obras de reurbanização da Avenida Carlos Gomes, novas interdições serão realizadas na área central nesta quinta-feira (6), em Cascavel. As obras são para a melhoria da mobilidade urbana e, consequentemente, para a qualidade de vida dos cascavelenses.

A partir das 8h, a Avenida Carlos Gomes estará bloqueada, no trecho entre a Rua Maranhão até a Rua Vitória. A medida é necessária para os serviços de escavação e drenagem no local.

Em razão do fechamento, o trânsito da Rua Duque de Caxias será desviado no cruzamento com a Rua Maranhão.

A Rua Barão do Cerro Azul também estará fechada no cruzamento com a Rua da Lapa. O acesso deverá ser realizado pela Rua Maranhão.

A Transitar pede a compreensão da população, uma vez que as obras são de extrema importância para toda comunidade. A orientação é redobrar a atenção, reduzir a velocidade em trechos com máquinas e trabalhadores em atividade e buscar vias alternativas. Equipes da Transitar estarão no local para monitorar o trânsito.

Fonte: Secom