Pessoas privadas de liberdade participam de curso de planejamento de hortaliças em Cascavel

A Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro – Unidade de Progressão (PIMP-UP), em Cascavel, encerrou nesta sexta-feira (22) o curso de Planejamento de Hortaliças do Plantio à Colheita, que capacitou nove pessoas privadas de liberdade (PPLs).

Com 40 horas de duração, o curso foi dividido em aulas teóricas e práticas, abordando desde o preparo do solo até técnicas de manejo sustentável e plantio de diversas culturas.

Aprendizado

A formação foi conduzida pela engenheira agrônoma Giane Fátima Dranka Mori, instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Durante as aulas teóricas, os participantes aprenderam sobre o período ideal de plantio, espaçamento das hortas, controle de pragas, rotação de culturas e o uso de compostagem. “Eles entenderam a importância de alternar as famílias de hortaliças nos canteiros para otimizar os nutrientes do solo e prevenir doenças, além de aplicarem técnicas como adubação, calagem e produção de inseticidas naturais”, destacou a instrutora.

Em prática

Na prática, os alunos plantaram mais de 2 mil mudas e sementes, incluindo repolho, couve-flor, tomate, alfaces, pepino, cenoura, beterraba, berinjela, entre outras. Também prepararam os canteiros, reorganizaram o sistema de irrigação e produziram compostagem para fertilizar as hortas.