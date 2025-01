Paraná reconquista posição em ranking da soja

Paraná - Após perder posição para o Rio Grande do Sul na safra passada, o Paraná deve retomar o posto de segundo maior produtor nacional de soja na temporada 2024/25. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, a estimativa é de que os produtores paranaenses colham 22,1 milhões de toneladas, em 5,7 milhões de hectares cultivados. Isso corresponde a 500 mil toneladas a mais em relação aos gaúchos, que devem colher 21,6 milhões de toneladas. O Mato Grosso segue no topo do ranking, com 44 milhões de toneladas.

No geral, a safra paranaense acabou beneficiada pela maior ocorrência de chuvas desde o início do plantio, favorecendo o desenvolvimento da cultura. Mesmo assim, a irregularidade das precipitações afetou o potencial produtivo de parte das lavouras, especialmente nas regiões Oeste, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Centro Ocidental. Estas localidades devem registrar queda do potencial produtivo, ainda que de forma menos severa do que o ocorrido na safra passada.

“Até o momento, a Seab revisou a estimativa de produtividade nas regionais de Toledo e de Umuarama, com redução de 3% e 7%, respectivamente, em relação à estimativa inicial. Esses números já consideram as perdas climáticas nesses locais”, destaca Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP.