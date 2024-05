Paraná amplia equipe, prazo para doações e cadastra voluntários

A “mão amiga” trabalha todos os dias, incluindo fim de semana, das 8h às 20h, mesmo período em que as pessoas que queiram doar podem ir até as sedes do Corpo de Bombeiros levar seus donativos. O major reforçou ainda que quando se trata de doações de roupas, é importante frisar que devem ser peças que estejam em bom estado de conservação.

De acordo com o major Tiago Zajac, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, a partir de agora também estão sendo cadastradas pessoas que tenham disponibilidade de ajudar como voluntários, para auxiliar na separação, organização e paletização das doações para serem colocadas nos caminhões com destino o RS. “Quem puder, é só vir até a sede [do Corpo de Bombeiros] e estaremos fazendo um cadastro com apenas os dados pessoais”, disse.

Cascavel – A “rede de solidariedade” formada para ajudar aqueles que necessitam de doações das mais diversas no Rio Grande do Sul, que enfrenta a pior tragédia climática da história, com mais de 80% dos municípios gaúchos atingidos pelas as enchentes, está cada vez maior. A Campanha SOS Rio Grande do Sul, coordenada pela primeira-dama Luciana Saito Massa, Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, foi ampliada em todo o Paraná até o dia 22 de maio.

Desde o início da operação de apoio, na semana passada, as forças de salvamento e segurança do Paraná já resgataram 857 pessoas

Segundo Zajac, até agora foram arrecadadas cerca de 200 toneladas de doações em Cascavel e região. Em todo Paraná já são mais de 1,3 mil toneladas. As doações que chegam, são separadas e os caminhões partem assim que são carregados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3220-0000.

Mais bombeiros

Na quarta-feira (8), o Paraná encaminhou mais um grupo de 37 bombeiros militares para várias partes do Rio Grande do Sul para substituir a equipe que já vinha trabalhando nas regiões afetadas por enchentes desde a madrugada de 2 de maio. Assim como o primeiro grupo de profissionais, este também é formado por pessoal com treinamento em grandes desastres, devendo permanecer no território gaúcho até o próximo dia 16.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo, destacou o trabalho da corporação no RS e ressaltou a solidariedade da população paranaense.

“O Corpo de Bombeiros está com mais de 2 mil voluntários cadastrados em todo o Paraná para ajudar com as doações nos quartéis. Tenho de agradecer a todos esses voluntários que trabalharam ontem (7) até as 23 horas de forma exaustiva, mas também vibrante e muito carinhosa”, declarou.

Ainda ontem, 15 caminhões deixaram o Centro de Distribuição da Defesa Civil do Paraná, em Curitiba, levando mais de 300 toneladas de itens arrecadados por meio da campanha SOS RS.

Resgates

Durante os seis primeiros dias de atividade nas cidades gaúchas, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná foi responsável pelo resgate de 930 pessoas, além de centenas de animais. “O primeiro momento, nesse tipo de desastre, é de salvamento. Das pessoas que precisam de ajuda imediata, em que o risco à vida é iminente. Ainda temos essa situação por lá. Nesse sentido, vamos atuar com o salvamento ainda, seja com embarcações ou com a aeronave”, afirmou o capitão Maurício Batista Dubas, líder da nova força-tarefa.

Cascavel envia 18 mil litros de água para Rio Pardo-RS

A solidariedade dos moradores de Cascavel fez com que a cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, recebesse, ontem (8), 18 mil litros de água mineral. Assim como as demais cidades gaúchas, Rio Pardo também sofre com as fortes chuvas que isolaram cidades inteiras. A água enviada ao município gaúcho faz parte das doações da população de Cascavel, sensibilizada com a luta dos irmãos gaúchos.

O coordenador da Defesa Civil, Marcio Ribeiro, acompanhou a entrega, que foi feita em espaços da Prefeitura de Rio Pardo, uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, com 214 anos de história. Parte da cidade está sem energia elétrica, água potável e internet.

Pontos de doação em Cascavel:

Defesa Civil

Rua Martin Afonso de Souza, 590 – Pacaembu

Quartel Central

Rua General Osório, 2791, Ciro Nardi

Posto Ten. Edi

Rua Castro, 819, São Cristóvão

PB Cabo Bonatto

Rua Ricieri Perin, 163, Pioneiros Catarinenses