Cascavel e região também mobilizados para socorrer Rio Grande do Sul

Cascavel – A maior enchente da história do Rio Grande do Sul, também sem precedentes no Brasil, que deixa rastros de destruição de grande magnitude desde a semana passada, também está mobilizando cascavelenses que estão demonstrando grande solidariedade. “Tivemos uma arrecadação recorde desde o início da campanha, o que mostra a solidariedade, compaixão e empatia do povo paranaense com nossos irmãos gaúchos. Esta campanha seguirá por mais alguns dias, enquanto for necessário manter essa corrente positiva em prol destas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda”, afirmou a primeira-dama, que coordenada a campanha SOS RS.

Ao todo, 15 caminhões partiram de Curitiba, Londrina, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Loanda com os donativos durante a segunda-feira (6). Em Cascavel, uma carreta do 4° Grupamento de Bombeiros deixou Cascavel, rumo ao Sul com cerca de 25 toneladas de doações que foram arrecadadas durante o final de semana, destinadas às vítimas desta tragédia.

Segundo o tenente Cícero Viana, do 4º GB, quando a carreta iniciou a viagem, ainda não se sabia para qual cidade as doações seriam levadas, visto que os militares teriam que seguir as orientações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e da Polícia Rodoviária Federal, já que muitas rodovias estão interditadas, o que dificulta o acesso aos locais que necessitam das doações.

Esta é a primeira carga arrecadada, mas a sede do Corpo de Bombeiros de Cascavel, assim como da Defesa Civil, continua recebendo as doações até quarta-feira (8). Podem ser doados alimentos não perecíveis – inclusive ração para os animais, água, produtos de higiene e limpeza, ⁠colchões, colchonetes, cobertas, roupas e de fraldas infantis. Além dos órgãos oficiais, vários grupos e empresas particulares também estão arrecadando doações para auxiliar os gaúchos.

As agências dos Correios de Cascavel também estão recebendo as doações nas cinco unidades, em horário comercial. Nas agências, também podem ser levados alimentos não perecíveis, cestas básicas, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário. A estatal transportará gratuitamente os donativos, sem nenhum custo.

Governo do Paraná

O Estado do Paraná também enviou ontem mais de 190 toneladas de donativos ao RS. Além de alimentos e itens emergenciais diversos arrecadados por meio da campanha SOS RS, operacionalizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Junto com as doações feitas pela população, o Estado também encaminhou 800 colchões e kits com cobertores e travesseiros cedidos pela Defesa Civil do Paraná e 1,5 mil caixas de copos de água doadas pela Sanepar.

Além de um caminhão carregado de colchões e kits dormitórios e outro com água, uma carreta leva exclusivamente cerca de 30 toneladas de telhas que vão ajudar na reconstrução das casas destruídas pelas tempestades nas regiões mais críticas do Rio Grande do Sul.

Os outros 12 caminhões, totalizando cerca de 160 toneladas, levam itens diversos. Os caminhões têm como destino as bases logísticas da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, que farão a distribuição dos materiais e alimentos para as cidades que mais precisam. “É importante que a população siga se mobilizando. Continuamos fazendo o recolhimento das doações em todo o Estado e faremos novas remessas ao longo dos próximos dias”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, o tenente-coronel Fernando Raimundo Schünig.

A estimativa da Defesa Civil é que cerca de 300 toneladas de doações estão em fase de separação para que sejam enviadas ao Rio Grande do Sul ao longo da semana.

Pontos de arrecadação na região

Posto Ten Edi – Rua Castro, 819, São Cristóvão, Cascavel

PB Cabo Bonatto – Rua Ricieri Perin, 163, Pioneiros Catarinenses, Cascavel

PBC Guaraniaçu – Rua Manoel Ribas, 17 – Centro – Guaraniaçu

PBC Nova Aurora – Avenida castro Alves s/n, esquina com Rua Gonçalves Dias – Centro – Nova Aurora

PBC Capitão Leonidas Marques – Av. Curitiba 97 – Centro – Capitão Leonidas Marques

PBC Quedas do Iguaçu – Rua Acácia 1700 – Centro – Quedas do Iguaçu

PBC Corbélia – Avenida São Paulo S/N – Santa Catarina – Corbélia

PCB Toledo – Av. Parigot de Souza, 3941, Jardim Santa Maria – Toledo

PBC Assis Chateaubriand – Rua Copacabana, s/n – Assis Chateaubriand

PCB Palotina – Rua Dom Pedro I, 35A, Bairro Jardim Por do Sol, Palotina

PCB Marechal C. Rondon – Rua Pernambuco, 680, Centro- Marechal C. Rondon PCB Guaíra – Rua Bandeirantes, s/nº, Bairro Vila Velha, Guaíra

Foto: AEN