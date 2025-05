OAB Cascavel sedia encontro histórico da advocacia paranaense

Entre os assuntos debatidos no primeiro dia estiveram o posicionamento da OAB Paraná sobre os supersalários no Poder Judiciário, a defesa das eleições diretas para o Conselho Federal da OAB e a mobilização contra o aumento das custas judiciais e extrajudiciais. Segundo Casagrande, a Seccional integra uma comissão instituída pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) para discutir o tema com profundidade técnica e institucional. “Assim que os estudos forem concluídos, vamos convocar os dirigentes para deliberar coletivamente”, completou.

Anfitriã do evento, a presidente da OAB Cascavel , doutora Silvia Mascarello Massaro, agradeceu a confiança da diretoria estadual e reforçou a importância da interiorização das ações da Ordem. Em sua fala de boas-vindas, destacou o orgulho de receber em Cascavel um evento dessa magnitude, especialmente por contar com a condução de um presidente da Seccional nascido na cidade.

Logo na abertura, o presidente da OAB Paraná , o cascavelense Luiz Fernando Casagrande Pereira, destacou a relevância do encontro para o futuro da advocacia no Estado. “Temos a pauta mais extensa da nossa história e vamos promover diversas mudanças, todas voltadas a fortalecer a advocacia paranaense. Tenho certeza de que sairemos deste encontro alinhados e ainda mais comprometidos com os anseios da classe em todo o Estado”, afirmou.

Os eventos foram abertos na tarde de quarta-feira (7) e seguem com programação intensa nesta sexta (9), reunindo a diretoria da Ordem no estado e representantes das 49 Subseções paranaenses. A agenda reforça o compromisso com a interiorização, o fortalecimento institucional e a defesa das prerrogativas em todo o Paraná .

Mães recebem homenagem e orientações no trânsito durante ação do Maio Amarelo

Integração com a CAA-PR



Paralelamente ao Colégio de Presidentes, a OAB Cascavel sedia o I Encontro de Delegados da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) da gestão 2025–2027. Com foco no alinhamento estratégico e na ampliação do alcance das ações da Caixa, o encontro reúne representantes de todas as subseções para construir, juntos, os próximos passos da entidade.

“Estamos apresentando o DNA da nossa gestão e como pretendemos transformar cada solicitação em realidade. A Caixa é o coração e o ombro do sistema. E só com uma atuação conjunta conseguiremos levar nossos projetos a todas as regiões, com impacto real na vida dos advogados”, afirmou o presidente da CAA-PR, Fernando Deneka.

Anfitrião do encontro, o delegado da CAA-PR em Cascavel, doutor Juliano Tolentino, destacou o caráter formativo da iniciativa. “É um espaço de construção e aprendizado. Muitos delegados estão assumindo agora, conhecendo suas atribuições e planejando os próximos três anos. É um momento fundamental para todos nós. Um privilégio fazer parte dessa história com a Caixa”, pontuou.

Novidades

Entre as novidades apresentadas neste primeiro dia estão os cursos Sabor na Caixa – com foco em culinária prática para o dia a dia -, e OABebê, voltado a gestantes e seus acompanhantes. O projeto Lendo Juntos também passa por reformulação para ampliar seu alcance.

Outro destaque é a criação de uma premiação inédita para valorizar iniciativas locais. A CAA-PR vai investir R$ 100 mil na execução dos dez projetos mais inovadores apresentados pelos delegados, com repasse direto de R$ 10 mil para cada proposta selecionada. O resultado será anunciado nesta sexta-feira (9), no encerramento do encontro.

Fonte: Assessoria