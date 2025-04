O seu SIM alimenta, aquece e transforma vidas!

Cada gesto de Solidariedade conta. Cada doação, seja qual for o valor, faz a diferença na vida de milhares de pessoas e famílias atendidas pela Instituição e por entidades parceiras. Por isso, quando a LBV ligar para você, atenda com o coração!

Atualmente, mais de 70 milhões de pessoas no Brasil vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave — ou seja, não têm acesso regular a uma alimentação suficiente para se nutrir adequadamente. O mais alarmante é que 20 milhões dessas pessoas enfrentam insegurança alimentar grave : elas acordam sem saber se conseguirão comer naquele dia. (Fonte: Relatório sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo — SOFI, publicado por agências da ONU)

Cascavel - Dizer “SIM!” para a Solidariedade é um gesto simples, mas com um impacto imenso. Para milhões de brasileiros, esse gesto pode representar a única refeição do dia .

Com um SIM!, você leva esperança a quem mais precisa

Doe cestas de alimentos ou qualquer valor acessando o site www.lbv.org.br ou pelo PIX Solidário: [email protected]. Se preferir, ligue gratuitamente para 0800 055 50 99 ou acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.

Há 75 anos, a LBV transforma vidas.

A Legião da Boa Vontade (LBV) é uma associação civil, sem fins econômicos, que celebra 75 anos de atuação no Brasil, com a missão de promover o Desenvolvimento Social, Solidário e Sustentável, Educação e Cultura, Arte e Esporte, com Espiritualidade Ecumênica, visando à Consciência Socioambiental, Alimentação, Segurança, Saúde e Trabalho para todos, no despertar do Cidadão Planetário.

Com mais de 80 unidades de atendimento em todo o país e presença em mais de 300 municípios, a Instituição oferece serviços e programas gratuitos e permanentes voltados a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade, sempre com foco na proteção social, no fortalecimento da autonomia e na garantia de direitos. Além disso, realiza campanhas emergenciais, de enfrentamento à pobreza, humanitárias e de valorização da vida, levando esperança, dignidade e ajuda solidária a milhares de famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade, inclusive em locais onde não possui unidade física.

Em Cascavel, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na Rua Bom Princípio, 214 – Brasmadeira. Outras informações: tel. (45) 3326-1166.

Fonte: Assessoria LBV