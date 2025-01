Mistério: corpo de fotógrafo brasileiro é encontrado após 45 dias

MUNDO – O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, foi encontrado no Rio Sena no último sábado (4/1), 45 dias após seu desaparecimento, em Paris, na França. De acordo com a polícia francesa, a causa da morte possivelmente foi afogamento.

O Consulado do Brasil em Paris confirmou à mãe de Flávio, Marta Maria, sobre o corpo retirado do Sena no sábado (4/1) e testes de DNA confirmaram a identidade do fotógrafo.

Flávio desembarcou em Paris em 1° de novembro para fotografar o casamento de uma amiga brasileira três dias depois. Ele realizou o trabalho em parceria com seu sócio, Lucien Esteban, que voltou em 8 de novembro a Minas Gerais. Ambos gerenciavam a empresa Toujours Fotografia.

Já o fotógrafo se organizou para permanecer mais algumas semanas na capital francesa. Seu voo de retorno ao Brasil estava marcado para 26 de novembro, data em que teria caído no Rio Sena. Conforme relatos, o acidente teria sido a poucos metros da Torre Eiffel.