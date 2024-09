Meninas do Lago recebem campeãs do Dragon Boat em Foz do Iguaçu

A equipe de remadoras da Canoagem Rosa do Projeto Meninos do Lago, apoiada pela Itaipu Binacional, recebeu ontem (23) a visita de nove remadoras da Associação Lua Rosa, de Fortaleza (CE). Elas representam a única equipe brasileira que participou do Barcelona International Dragon Boat Fest em maio, onde conquistaram o primeiro lugar na categoria “atletas sobreviventes de câncer de mama”.

O objetivo da visita, realizada no Canal de Itaipu, em Foz do Iguaçu, foi aprimorar técnicas de leme, postura e remada. As remadoras da Meninas do Lago, junto com o auxiliar técnico Angel Sanchez, conduziram uma clínica de remo para as visitantes. Esse aprendizado será valioso para os treinos visando o Mundial na França em 2026, onde a equipe brasileira contará com remadoras de Fortaleza, Maceió e Foz do Iguaçu.

Entretanto, Cynthia Tavares e Karla Veruska Dias, de Fortaleza, relataram os desafios diários, como a falta de barcos e equipamentos adequados. Ambas ficaram impressionadas com a infraestrutura da Meninas do Lago. “É um grande aprendizado ver o suporte e a estrutura que vocês têm aqui,” destacaram.

Apoio e estrutura

A visita também evidenciou a importância do apoio de instituições como a Itaipu, patrocinadora do Projeto Meninas do Lago. As remadoras da Lua Rosa afirmaram estar começando a “abrir os olhos das empresas” para a relevância do esporte para mulheres, especialmente aquelas com histórico de câncer de mama e acima dos 40 anos.