Menina de 5 anos desaparece em Toledo

Uma criança de cinco anos, Kimberly Senat, está desaparecida desde a madrugada deste domingo (19) em Toledo. A menina, que mora em um conjunto de kitinetes no bairro Cesar Park, foi vista pela última vez na noite de sábado (18). A Polícia Militar (PM) foi acionada às 2h15 para investigar o caso.

Segundo relatos da mãe à polícia, Kimberly estava brincando no quintal de casa com crianças vizinhas por volta das 22h. Quando a mãe retornou à residência às 2h, percebeu que a menina não estava mais no local.

Uma vizinha afirmou ter visto Kimberly pela última vez às 21h30. Cerca de meia hora depois, a família da vizinha entrou em casa. Ainda de acordo com a mulher, ela ouviu palmas no portão e avistou um homem alto, moreno, aparentemente de origem haitiana, próximo a um carro vermelho. Ele teria tentado contato com os moradores, mas sem sucesso.