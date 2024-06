Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 93 milhões

SOS RS

Resgates, policiamento e solidariedade: PR encerra operação no RS

Depois de 52 dias de ação, que resultaram em 1.220 pessoas e 552 animais resgatados, além de atividades em diversas frentes, as forças de segurança do Paraná encerraram neste sábado (22) a operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. Os últimos 11 integrantes da força-tarefa de resposta a desastres do Corpo de Bombeiros e […]