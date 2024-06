Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 93 milhões

Inverno

Paraná vai enfrentar um inverno atípico

Os primeiros dias de Inverno 2024 começaram de maneira atípica: com temperaturas elevadas e mais intensas do que costumeiramente ocorrem nesse período. Para entender melhor com será a época “mais fria do ano” no Paraná e na região Oeste, a reportagem do Jornal O Paraná conversou com o agrometeorologista Reginaldo Ferreira. Ele é uma das […]