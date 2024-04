Mecabô participa de recepção a novos filiado do Novo em Cafelândia

O economista Henrique Mecabô, coordenador regional do Partido Novo na região Oeste e pré-candidato a prefeito de Cascavel, participou, na noite da última quinta-feira (25), de um evento da sigla na cidade de Cafelândia ao lado de outras lideranças regionais.

O partido recebeu novos filiados que estão comprometidos com a pré-candidatura a prefeito de Junior Motter, que, na eleição de 2020, alcançou 22,61% dos votos válidos na cidade. Motter deixou o PSDB e migrou para o Novo, se colocando à disposição novamente para o pleito municipal. O atual vice-prefeito, Valdir Feltrin, também decidiu aderir ao Novo.

“Percebemos que existe também em Cafelândia uma rejeição ao atual modelo político. O Junior Motter tem uma experiência relevante, já tendo sido vereador e vice-prefeito, e tem se consolidado como opção viável e forte para o cenário deste ano com aumento crescente de apoiadores”, avalia Mecabô.

O Novo estará presente em diversas cidades da região, com candidaturas próprias e chapas de vereadores. “Fizemos um trabalho muito forte que vai permitir que haja opções viáveis, alinhadas com o Novo, em cidades importantes como Cafelândia. Até o atual vice-prefeito da cidade, adversário do Junior na última eleição, decidiu entrar pro nosso time. É um momento muito forte do partido, que tem crescido exponencialmente desde a filiação do Deltan Dallagnol no ano passado”, comenta Mecabô.

Envolvido nas articulações regionais estratégicas do Novo, Henrique Mecabô também é pré-candidato a prefeito de Cascavel.