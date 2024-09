Maria Luiza: Acidente de trânsito com carro e ônibus em Cascavel

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) em um cruzamento das ruas Alexandre Gusmão e Delfino Dias do Prato, no bairro Maria Luiza em Cascavel. Um carro e um ônibus do transporte coletivo colidiram.

De acordo com imagens de uma câmera de segurança, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da via quando o carro tentou realizar uma conversão à esquerda, atingindo a lateral do ônibus. A força do impacto causou danos significativos à porta do lado do motorista do carro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Uma mulher que estava no veículo menor foi socorrida e encaminhada à Casa Hospitalar com ferimentos de moderada gravidade.

Acidente de trânsito no bairro Maria Luiza em Cascavel. Carro e ônibus colidem em cruzamento. Mulher ferida é socorrida – Imagem: Sot

Fonte: SOT