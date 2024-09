Mais de R$ 275 mil beneficiam entidades da região Oeste

O Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), distribuiu mais de R$ 275 mil para organizações sociais da região Oeste no sorteio desta quinta-feira (05). Foram 2.364 bilhetes premiados que beneficiam 121 instituições em cidades como Foz do Iguaçu, Toledo e Cascavel.

O sorteio de setembro do Nota Paraná tem 30.412.176 bilhetes divididos entre 3.159.983 participantes que concorrerão aos prêmios que vão de R$ 50 a R$ 100 mil. Esse é o segundo maior número de participantes da história do programa, que completou nove anos no último mês de agosto. Esse total fica atrás apenas do sorteio […]

Mais de R$ 86,7 milhões em prêmios e créditos do Nota Paraná deixaram de ser resgatados entre os meses de janeiro e agosto de 2024, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O valor é 10,6% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando os consumidores deixaram de utilizar […]

Outro grande ganhador da região foi a Associação Medianeirense de Surdos e Fissurados, em Medianeira. A instituição foi premiada com R$ 15.600. Já em Foz do Iguaçu, o maior valor vai para a Associação de Capoeira Pedagógica, com R$ 12.400.

Em todo o Estado, o Nota Paraná sorteou mais de mil organizações, que vão dividir um prêmio total de R$ 2,2 milhões. São entidades que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e defesa e proteção dos animais.

COMO DOAR

Para ajudar as instituições, o consumidor pode doar as notas fiscais das suas compras. Assim, tanto os créditos de ICMS como os bilhetes para concorrer aos sorteios são direcionados para a entidade. Se quiser, o consumidor tem a possibilidade de vincular o seu CPF ao CNPJ de uma instituição social específica, para que a transferência dos créditos seja feita de forma automática.

Há três outras formas de efetivar a doação: por meio da aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná, na qual é necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal; no aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS, em que é preciso escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal; e, por fim, a nota fiscal pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais do Estado.

COMO PARTICIPAR

Participar do Nota Paraná é simples. Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. A prática possibilita o acúmulo de créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.