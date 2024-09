Sorteio de setembro do Nota Paraná tem 2º maior número de participantes da história

O sorteio de setembro do Nota Paraná tem 30.412.176 bilhetes divididos entre 3.159.983 participantes que concorrerão aos prêmios que vão de R$ 50 a R$ 100 mil. Esse é o segundo maior número de participantes da história do programa, que completou nove anos no último mês de agosto. Esse total fica atrás apenas do sorteio realizado em abril de 2024, quando 3.166.661 pessoas concorreram.

Ainda assim, os dados do sorteio desta semana impressionam. O número de bilhetes é o terceiro maior desde 2020, quando o Nota Paraná passou por uma reformulação na dinâmica de geração dos números da sorte. Desde então, um ticket é gerado a cada R$ 200 em compras feitas com o CPF na nota fiscal (confira outras formas de ganhar abaixo).

E há uma explicação bastante clara para esse aumento de quase 9% em relação a agosto. O sorteio de setembro leva em conta as compras feitas em maio, o que sugere que as vendas relacionadas ao Dia das Mães encabeçaram esse crescimento no número de notas geradas e de participantes.

Em comparação a setembro de 2023, o sorteio desta semana representa um aumento de 13% no número de bilhetes e de 7,83% no de participantes.

“A quantidade de bilhetes gerados a cada sorteio demonstra a participação dos consumidores no Nota Paraná”, explica a coordenadora do programa, Marta Gambini. “Significa que eles estão pedindo CPF na nota fiscal, que tem aumentado a arrecadação e que tem aumentado o número de notas fiscais emitidas no Paraná. O programa tem sido um sucesso”.

35 MIL CHANCES

O programa Nota Paraná alterou as regras da premiação para beneficiar mais pessoas a cada sorteio. Desde maio de 2024, os mesmos R$ 2 milhões de sempre são divididos em mais participantes, o que significa que há mais chances de ganhar.

Nos sorteios regulares, como o que acontece neste mês de setembro, o prêmio máximo passou a ser de R$ 100 mil. A distribuição acontece da seguinte forma:

· 1 prêmio de R$ 100 mil;

· 1 prêmio de R$ 50 mil;

· 100 prêmios de R$ 1.000;

· 35.000 prêmios de R$ 50.

Já o prêmio de R$ 1 milhão fica limitado apenas a datas especiais, sendo entregue apenas quatro vezes por ano: em fevereiro, maio, agosto e dezembro.

AUMENTANDO AS CHANCES

Em linhas gerais, a regra atual do Nota Paraná define que um novo bilhete é gerado a cada R$ 200 em compras com CPF na nota fiscal — só que essa não é a única forma de aumentar as chances de ganhar. Existem alguns impulsionadores que aceleram geração desses tickets.

Exemplo disso é que, a cada R$ 100 em abastecimento em postos do Paraná ou na compra de gás liquefeito de petróleo (GLP), os participantes recebem um bilhete. Além disso, também é gerado automaticamente um bilhete na primeira compra de cada mês, independente do valor.

ENTIDADES SOCIAIS

Além dos sorteios realizados para pessoas físicas, o Nota Paraná ainda vai distribuir mais R$ 2,2 milhões para entidades sociais que participam do programa.

Neste mês de setembro, são 1.461 organizações e um total de 7.689.893 bilhetes que vão concorrer aos 40 prêmios de R$ 5.000 e outros 20 mil de R$ 100.

PARANÁ PAY

Já o Paraná Pay permitirá que mais de 2 milhões de consumidores cadastrados concorram com 20,9 milhões de bilhetes a 8 mil prêmios de R$ 100 cada. Para participar dessa modalidade, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso relacionados aos créditos e prêmios do Paraná Pay. Todo valor obtido pelo Paraná Pay pode ser transferido para a conta bancária associada ao Nota Paraná.

