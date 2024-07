Mais de 200 mil passageiros passaram pelo Aeroporto de Cascavel somente em 2024

Com mais de 200 mil passageiros somente nos primeiros seis meses deste ano, o aeroporto de Cascavel – Aeroporto Regional do Oeste – Coronel Adalberto Mendes da Silva vem somando números positivos, afinal foram 17.220 passageiros a mais do que no mesmo período do ano passado, somando os embarques e desembarques em apenas três dias a mais com voos, conforme números informados à reportagem do Jornal O Paraná.

Em 2023 a companhia Voepass ainda não operava no aeroporto local, o que colaborou com o aumento dos números em 2024. Só esta companhia trouxe a circulação de 8.570 passageiros em 162 pousos e decolagens.

Nova classificação

O comparativo entre o primeiro semestre deste ano com 2023 faz brilhar os olhos dos cascavelenses e também dos moradores da ampla região atendida pelo aeroporto. Mas foi acumulado dos últimos três anos que fez com que o terminal recebesse uma nova classificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com o aumento do número de passageiros que embarcam e desembarcam em Cascavel, a Anac elevou a classificação para Classe II. Essa nova categoria coloca o aeroporto de Cascavel em um patamar similar aos aeroportos de Londrina e Maringá, outros dois importantes polos regionais do Paraná.

Em 2023, o movimento de embarques e desembarques em Cascavel registrou um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, alcançando a marca de 373 mil passageiros. Esse número ultrapassa o limite estabelecido pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) para a classificação Classe II, que se aplica a aeroportos com movimento entre 200 mil e 999 mil de passageiros por ano.

Os investimentos realizados nos últimos anos na infraestrutura do Aeroporto de Cascavel foram fundamentais para a conquista dessa nova classificação. As melhorias implementadas contribuíram para a qualidade dos serviços prestados e para a segurança das operações, tornando o terminal mais atrativo para passageiros e empresas aéreas.

“A elevação da classificação do nosso aeroporto é um marco importante para o desenvolvimento regional e consolida todos os investimentos que fizemos. Agora nosso próximo desafio será a implantação do aeroporto de cargas”, destaca o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

Para Jocemara Lopes, diretora de Administração Aeroportuária, “é o reconhecimento de todo o trabalho que temos desenvolvido, passando da infraestrutura adequada, a confiança das companhias que aqui estão que elevou o número de passageiros para obtermos essa classificação”.

Maior exigência

Em 2016, a classificação era 1B, o que significava aeroporto de pequeno porte. Jocemara destaca quais são as mudanças que deverão ser implantadas no aeroporto. “Haverá um aumento no efetivo de bombeiros, porque automaticamente eleva-se a categoria contra incêndio. Hoje nós somos 5 e vamos passar a categoria 7, além de termos que cumprir vários requisitos. A exigência fica maior com referência à operação do aeroporto”, explica.

Cancelamentos

Devido às condições climáticas registradas nos primeiros dias do mês de julho em Cascavel – e também em quase toda a região Sul do país – muitos cancelamentos de voos foram registrados. Segundo informou a Jocemara Lopes, diretora de Administração Aeroportuária, foram registrados: Gol 20 voos e 6 cancelamentos; Latam 28 voos e 12 cancelamentos e Voepass 18 voos 11 cancelamentos – no período de 01 a 15 de julho.