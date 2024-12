Lote 6 vai concluir a duplicação da BR-277 entre Cascavel e Foz

A BR-277 no perímetro urbano de Cascavel, do Trevo Cataratas até o km 597,393, logo após o entroncamento com a Avenida Tancredo Neves, vai ser totalmente duplicada, em uma extensão de 10,4 quilômetros.

“ A duplicação da BR-277 será a obra mais transformadora para o desenvolvimento do Paraná para as próximas décadas, atendendo habitantes, o agro, indústria, transportadoras, em suma, toda a população e setor produtivo ”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. “Realizamos obras que já fizeram uma grande diferença, como a duplicação da BR-277 em Guarapuava, e em Cascavel, onde também foi construído o novo Trevo Cataratas. Mas agora, depois de vários anos de trabalho, vamos tirar do papel essa duplicação de mais de 300 quilômetros, somente neste lote”.

O edital do Lote 6 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) , vai concluir a duplicação da BR-277 do perímetro urbano de Cascavel a Matelândia, na região Oeste.

Também será implantado um novo viaduto do tipo ‘Diamante’, em que há uma saída e uma entrada para a rodovia pela pista da direita em ambos os sentidos de tráfego, na altura da Rua Waldemar Casagrande e Rua Munique, o que vai eliminar o fatídico “Trevo da Portal”; um viaduto do tipo Passagem Inferior no km 592+100, em que não há interação entre as pistas que se cruzam em desnível; outro Diamante no cruzamento com a Rua Souza Naves; e um viaduto no entroncamento com a Av. Tancredo Neves.

SANTA TEREZA

O trecho seguinte de duplicação da BR-277 começa logo após o trevo do Contorno Oeste de Cascavel, no território de Santa Tereza do Oeste, e segue até o perímetro urbano do município, no km 605+100. Nele serão implantados dois viadutos do tipo Diamante, no km 599 e km 602+800, além de uma passarela no km 604+300.

Mais um trecho de duplicação começa imediatamente no km 605+100 e segue até o km 634+900, já em Céu Azul. Mas ainda em Santa Tereza do Oeste, serão construídos uma passarela no km 606 e um Diamante no km 606+450, além de uma via marginal do km 603+100 até o km 607+200.